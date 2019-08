The examples populate this alert with dummy content

DEPORTES “Me enfrento al mayor reto profesional que he tenido” Javi López es el nuevo Director del Centro de Deportes, pasa por Ser Deportivos para conocer más sus intenciones en el deporte alcoyano miércoles, 28 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/08/2019) A sus 41 años a Javi López le ha llegado una oportunidad que no esperaba nunca. Dirigir el Centro de Deportes. Su vinculación al PSOE, su experiencia como gestor en empresa privada y su vocación deportista, conjugan a la perfección para el cargo que deja Miguel Juan Reig y que ahora asume López con la mayor de las ilusiones. En Ser Deportivos hemos hablado con él para saber más de su pasado y de cómo se introdujo en el mundo de la política y el deporte. Nos habla de sus intenciones, sus ideas y de todos los proyectos que tiene en mente. Motivado y con muchas ganas de que empiece el curso, Javi López espera que dentro de cuatro años, cuando finalice la legislatura sea mayor el número de personas que practican deporte en Alcoy.