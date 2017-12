The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Me gustaría sacar más gente de Alcoy para el primer equipo” Héctor Rúa, presidente de la Fundación del Alcoyano, ha estado hoy en el papel de invitado en El café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 28 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/12/2017) Nuestro habitual colaborador, Héctor Rúa, ha cambiado hoy de papel. Ha sido nuestro invitado en El café del Alcoyano. El motivo no es otro que su nombramiento como presidente de la Fundación del Alcoyano. Rua ha hablado de sus proyectos y de sus intenciones. Además de una serie de cuestiones relacionadas con la Fundación. No te pierdas todo lo que ha dicho Rua en Ser Deportivos desde Premium Sport Café.