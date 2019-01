The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Me queda mucha fuerza para seguir" La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, aspira a repetir como candidata, a la espera que la ejecutiva federal socialista la refrende como cabeza de lista lunes, 07 de enero de 2019

AUDIO Informativo comarcal (07/01/2019) La alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, aspira a poder repetir como candidata a la alcaldía por el PSOE. La primera edil ha explicado en Hoy por Hoy que si el partido vuelve a depositar la confianza en ella, aceptaría la propuesta de encabezar la lista del PSOE. Ha explicado que entre finales de enero y principios de febrero la ejecutiva federal daría a conocer la candidatura "todos queremos ponerle cara al candidato", ha dicho. Al ser preguntada sobre si repetiría de alcaldable Estepa ha asentido y asegurado; "Queda mucha fuerza para seguir estando al lado de mis vecinos". No es el caso de los concejales Saül Botella y Marcos Castelló que ya ha cubierto ya las 3 legislaturas que el partido establece como máximo para presentarse. Mireia Estepa lo ha explicado en la entrevista concedida a Radio Alcoy en la que ha repasado los logros de su gobierno 2018. Ha destacado entre otros la obtención del Bien de Interés Cultural para la Fira de Tots Sants, el inicio de los trámites del Pla Edificant para la mejora de centros educativos.