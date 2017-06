The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Medalla al Mérito Nacional a Sant Roc por su proyecto 'Gota a Gota' Los alumnos de 6º de Primaria diseñaron, crearon y desarrollaron una campaña de donación que finalizó con la recaudación de 121 bolsas de sangre en una jornada sábado, 17 de junio de 2017 Los alumnos de 6º de Primaria del Colegio San Roque han recibido el Premio al Mérito Nacional a la donación altruista en España por el proyecto educativo Gota a Gota. En representación de sus compañeros, dos alumnos y el director de Primaria del centro, Juan Antonio Montes, se desplazaron hasta Madrid para recoger la distinción en el Día Mundial del Donante, que tuvo lugar el pasado miércoles 14 de junio. El acto fue organizado por la Federación Española de Donantes de Sangre, y en el estuvieron presentes representantes de entidades del ámbito de la sanidad y la política, tanto de la Comunidad de Madrid, como del Gobierno de España. Dos de los alumnos participantes en el proyecto explicaron ese día lo que ha supuesto para ellos, y por extensión, para sus familias y la sociedad en general, esta propuesta didáctica, que finalizaó con la donación de 121 bolsas de sangre en una jornada. Agradecieron el apoyo de las entidades y personas que lo han hecho posible; Juan Collado San Eustaquio, Presidente de la Asociación de donantes de sangre de Alicante, a la Federación Española de Donantes de Sangre, al Banco de sangre del Hospital de Alicante y al Ayuntamiento de Alcoy. El proyecto Gota a Gota de Aprendizaje–Servicio, ha sido uno de los más significativos y emotivos de este curso 2016-17. Su objetivo final fue la organización de una campaña de donación de sangre el pasado día 16 de diciembre. Los alumnos fueron los protagonistas de la creación, difusión y diseño de una campaña para la que han tenido como referentes la visita en el centro de diferentes personas expertas en el tema: el presidente de donantes de Alicante, las responsables del banco de sangre del hospital de San Juan, un donante y una persona receptora de sangre. Cada uno dio su punto de vista del tema sirviendo de ejemplo para la sensibilización en el arranque de este gran proyecto. Fue un proyecto interdisciplinar entre diferentes áreas del currículum, en las que los alumnos comprendieron cómo funciona el cuerpo humano en el laboratorio, diseñaron carteles, eslógans, vídeos, etcétera. Como colofón a la actividad, visitaron las instalaciones del banco de sangre de Alicante, para conocer de primera mano, el destino de nuestras donaciones y el trabajo que los técnicos realizan para el tratamiento de los pacientes. "Los alumnos del colegio San Roque de Alcoy dieron una lección moral a toda una sociedad. Han demostrado que pintan mucho en este mundo, y que están dispuestos a luchar porque cada día el Planeta sea un lugar donde los seres humanos convivan en comunión". Juan Antonio Montes resalta además que “aunque los datos de la donación fueron abrumadores, es más importante si cabe, hacer conscientes a nuestros alumnos, de lo que han conseguido durante este curso. Son conscientes de la semilla que con este proyecto hemos sembrado en sus propios corazones, y por supuesto, en los de aquellos voluntarios que por primera vez han dado el gran paso de regalar parte de su vida. Fueron exactamente 121 bolsas recogidas, un dato que ha sorprendido a todos. Especialmente a los profesionales que acompañaban, pues se han visto desbordados de donantes”.