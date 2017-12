The examples populate this alert with dummy content

PARQUES NATURALES Medio Ambiente autoriza la primera ruta BTT de Mariola y Font Roja El trayecto, de 40 kilómetros, pretende concentrar todo el paso de ciclistas y evitar su paso por áreas de mayor valor ambiental viernes, 01 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (01/12/2017) La Conselleria de Medio Ambiente ha autorizado la primera ruta cicloturística homologada en los parques naturales de Mariola y Font Roja. La administraciín autonómica ha dado su visto bueno a la propuesta del Ayuntamiento de Alcoy, que buscaba establecer un itinerario bien definido para concentrar por él el tránsito de ciclistas y evitar que pudiesen acceder a otras áreas más delicadas de los parajes. El itinerario se extiende a lo largo de 40 kilómetros por la zona de amortiguación de impacto de los dos parques. Es de dificultad alta y contará con paneles informativos en Batoy, justo en el inicio de la vía verde, en la Font dels Patos y en la masía de La Safranera. Fuentes municipales señalan que centralizar el paso de ciclistas por esta ruta facilitará adoptar medidas de regeneración y reducción del impacto. De acuerdo con las normativas de protección de ambos parajes, no podrán transitar en grupo más de 30 personas a la vez. Con esta primera ruta de BTT ya autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Alcoy pretende ampliar la red cicloturística a otros municipios con suelo en los parajes, como Bocairent, Ibi, Banyeres, Agres o Cocentaina. El nuevo itinerario ha sido presentado al Consejo de Protección del Parque Natural de la Font Roja, que celebró reunión este jueves.