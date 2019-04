The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Medio Ambiente cultivará en más campos abandonados de Font Roja para evitar incendios El Consell de Protecció del parque natural respalda ampliar este proyecto para seguir recuperando especies y como medida de prevención de fuegos forestales lunes, 29 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/04/2019) El Consell de Protecció de la Font Roja activa la actuación en nuevos campos abandonados para cultivar. La Conselleria de Medio Ambiente, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcoy, puso en marcha el año pasado este proyecto con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y la recuperación de especies autóctonas. Medio Ambiente apostó por cultivar en cinco hectáreas que estaban en desuso agrícola y, a tenor del buen resultado que ha dado este proyecto pionero, ha decidido ampliar los terrenos a sembrar. Jordi Tormo, presidente del Consell de Protecció del parc natural de la Font Roja, indica que la siembra del año pasado "ha funcionado muy bien" por lo que para el presente ejercicio "la idea es ir ampliando los campos abandonados para labrar y cultivar en ellos" como medida para "frenar el fuego en el caso de que se produjese algún incendio en Font Roja". El año pasado, se sembró cebada, pipas o guisantes con el fin, también, de incrementar la biodiversidad en el Carrascal.