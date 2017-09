The examples populate this alert with dummy content

RESTAURACIÓN Medio Ambiente elimina un vertedero ilegal en Serelles El Ayuntamiento abre una investigación para localizar al autor de los vertidos incontrolados martes, 05 de septiembre de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha eliminado un vertedero ilegal en la subida a Serelles. Un grupo de operarios contratados a través del plan Avalem joves se ha encargado de retirar los escombros acumulados en el interior de una casa en ruinas. Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar el origen de estos residuos vertidos de forma incontrolada en la zona.