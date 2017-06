The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Medio Ambiente prohíbe entre febrero y julio las pruebas deportivas en Mariola y Font Roja La medida responde a motivos de conservación en las zonas de protección integral - El Centre Excursionista rechaza la decisión, avalada por las normas de los parajes viernes, 30 de junio de 2017 La Conselleria de Medio Ambiente ha prohibido las pruebas deportivas en las zonas de máxima protección de los parques naturales de Mariola y Font Roja entre febrero y julio. La restricción afecta a las principales pruebas organizadas en la comarca. El director de ambos parques, Salvador Palop, ha emitido una circular en la que indica que va a denegar la autorización de todas las pruebas en ese periodo de medio año. En aplicación de los planes de ordenación de los recursos naturales, la decisión responde a motivos de conservación de los parajes, especialmente para no afectar al periodo de nidificación de aves. La prohibición afecta a las zonas de protección integral de los parques. De esta resolución ha informado el Centre Excursionista de Alcoy, que rechaza la medida y exige conocer los informes o estudios que apoyan la decisión para, en su caso, presentar alegaciones. Se verán afectadas, entre otras, pruebas como el Trail Solidari, la Pujada a Montcabrer o el Xitxarra Trail. El Centre Excursionista advierte de que la restricción puede comportar consecuencias negativas, puesto que la concentración de las pruebas en prácticamente tres meses, de septiembre a noviembre, provocará masificación y un aumento de la erosión. También señala el grupo de las consecuencias socioeconómicas para la comarca. Señala el Centre Excursionista que por la distribución a lo largo del territorio, estas pruebas representan un impacto puntual y no mucho más excesivo que el paso de excursionistas. El colectivo sostiene que igual de molesto para las aves puede ser el paso de corredores o excursionistas que circulen por libre. El Centre Excursionista entiende que ha faltado transparencia en esta medida, adoptada, inciden, por un director conservador designado a dedo y no a través de una oposición, tal y como se comprometió el actual Gobierno de la Generalitat.