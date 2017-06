The examples populate this alert with dummy content

Medio Ambiente proyecta la recuperación urgente de la Font del Quinzet La conselleria autoriza los trabajos en una zona devastada por el temporal de lluvias de enero sábado, 24 de junio de 2017 La Font del Quinzet, entre el barrio de Batoy y el Racó de Sant Bonaventura, debe su nombre al exiguo chorro que emana de su boca. Por todo lo contrario, una crecida del río Riquer como consecuencia de las lluvias de enero, el paraje quedó completamente asolado, una situación que el Ayuntamiento de Alcoy va a corregir con una inversión de 18.422 euros. Los destrozos son notables, como consecuencia de la rotura de las protecciones de madera y, sobre todo, los arrastres de tierra, que enero se llevaron por delante el área recreativa. Se hace incluso complicado poder cruzar el río para acceder desde esa zona a la vía verde. Los puentecitos de madera son también historia. Seis meses después de las lluvias, el Gobierno de Alcoy ha aprobado la adjudicación de las obras de restauración de ese espacio. El proyecto, asegura el Ejecutivo local, comenzará “de forma inmediata”. Seguirá las directrices marcadas por la Conselleria de Medio Ambiente, puesto que el área recreativa está enclavada en el paisaje protegido del río Serpis. El proyecto contempla introducir tubos de hormigón que permitirán el paso del agua y respetarán el paisaje. La obra ha quedado adjudicada por 18.422 euros, la oferta más ventajosa de las tres solicitadas por el Ayuntamiento. El concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez, destaca que “este proyecto se llevará adelante autorizado por la conselleria ya que es un paisaje protegido. Hemos seguido todas sus indicaciones para realizarlo”. El regidor resalta que “seguimos mejorando nuestros parajes naturales, como ya hemos hecho en otras como el Racó de Sant Bonaventura o la Font Roja”.