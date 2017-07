The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT Medio Ambiente ratifica la prohibición de las carreras entre febrero y julio en los parques naturales Según el director de Medio Natural, Antoni Marzo, en una entrevista concedida a Radio Alcoy, las fechas de las pruebas que coincidan con el periodo de nidificación de las aves deberán modificarse lunes, 24 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/07/2017) La Conselleria de Medio Ambiente mantiene las restricciones de la nueva normativa que afecta a las pruebas deportivas que se desarrollan en zonas de máxima protección de Mariola y Font Roja. En su entrevista concedida a Radio Alcoy, el director de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Antoni Marzo, explica que la normativa pasa por tres puntos: "Distribuir las pruebas en el periodo de no nidificación, entre agosto y enero, crear recorridos permanentes donde el impacto no sea importante y establecer, para las zonas de protección integral, un número máximo de participantes, que se restringiría a 500, y en el resto del parque hasta 700". El cambio en la normativa de los parques naturales afecta a carreras multitudinarias como el Trail Solidari y la veterana subida al Montcabrer. El promotor de esta última prueba, Siba Sellés, se muestra en desacuerdo con la nueva normativa al considerar que en este caso el recorrido no afecta al periodo de nidificación de las aves. "Nos prohíben pero no nos muestran ningún estudio donde haya una valoración de que hacemos daño a las aves; cualquier persona que haya participado en la subida al Montcabrer sabrá que es imposible, por el recorrido que hacemos, que impidamos la nidificación de las aves". La dirección del Trail Solidari está pendiente de definir las fechas para 2018 para ajustarse a la nueva normativa.