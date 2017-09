The examples populate this alert with dummy content

L'ORXA Medio Ambiente reconoce como microrreserva de flora el barranco de La Parra El objetivo es proteger la especie Thymus richardii, una variedad de tomillo que solo pervive en el norte de Alicante y sur de Valencia martes, 12 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (12/09/2017) La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente ha declarado como microrreserva de flora el barranco de La Parra, en L'Orxa. Es una de las cuatro nuevas microrreservas reconocidas en la provincia con la finalidad de proteger y garantizar un adecuado estudio y seguimiento científico de las especies y grupos vegetales. En el caso de L’Orxa, la intención es proteger la especie Thymus richardii, una variedad de tomillo que es un endemismo del norte de Alicante y sur de Valencia. La declaración como microrreserva limita los usos del terreno al aprovechamiento de madera y a labores silvícolas. La conselleria instalará paneles informativos y recolectará semillas de la especie protegida para depositarlas en un banco de germoplasma. En la zona, según la orden de la Generalitat, queda prohibida la recolección de setas e insectos.