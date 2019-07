The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Medios aéreos y terrestres combaten el fuego en un paraje forestal en Beneixama El incendio se ha producido a primera hora de esta tarde y sigue activo - Banyeres y Bocairent están en prealerta por si las llamas pasan a sus términos municipales lunes, 15 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Medios aéreos y terrestres trabajan para intentar sofocar un incendio forestal declarado este lunes en el paraje de La Solana, en el término municipal de Beneixama. Las llamas han comenzado sobre las 14.05 horas por causas que se desconocen y afecta a una superficie de pinar. El alcalde de la localidad, Vicente Ibáñez, apunta a que a esta hora de la tarde las labores de control están siendo complicadas, el incendio "parece gordo" y tiene varios frentes en una zona de pinos y barrancos en dirección Fontanars Dels Alforins. El viento está haciendo que el incendio "se propague rápidamente", indica. El primer edil asegura también que la Guardia Civil está desalojando las casas de campo habitadas. El primer edil, asimism, ha indicado que Bocairent y Banyeres están en prealerta por si las llamas pasan a sus términos municipales. Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del PEIF (Plan Especial contra el riesgo de Incendios Forestales) del Índice de Gravedad Potencial tras haberse movilizado medios extraordinarios para la extinción del incendio. En las tareas de extinción participan ocho medios aéreos, cuatro vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y otras tantas unidades forestales con sus autobombas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos y además a petición del Consorcio se ha solicitado la movilización de los hidroaviones Foca del Estado.