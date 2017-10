The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Mediterráneo rural, la nueva marca para vender la riqueza del interior La Agència Valenciana de Turisme presenta en Alcoy su estrategia para mejorar la comercialización del sector miércoles, 04 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2017) La Agència Valenciana de Turisme ha presentado en Alcoy la marca Mediterráneo Rural, con la que pretende reforzar la comercialización del interior. La agencia lanza una estrategia encaminada a la creación de productos turísticos que permita diferenciar a la Comunidad Valenciana de otras ofertas que solo pueden exponer sol y playa. Lo ha explicado durante la jornada celebrada en Ágora la técnica de producto de la Agència Valenciana de Turisme, Rosa Molins. Cultura y parques naturales son dos de los pilares de la estrategia. En la jornada de este miércoles los expertos han hecho especial hincapié en la necesidad de crear productos unidos a destinos concretos, como destaca Indira Amaya, vicepresidenta de la asociación Alicante Turismo Interior, que insiste en que el interior tiene recursos que explotar para consolidar una oferta de referencia en el sector. La directora general de Turismo, Raquel Huete, ha clausurado la jornada.