METEOROLOGÍA Mejora la predicción La borrasca, que amenazaba las fiestas, se estanca en Cádiz y la previsión mejora de forma clara para la trilogía jueves, 19 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (19/04/2018) La previsión de hoy, 19 de abril, mejora de forma clara, pero la variabilidad va a ser la protagonista, y, precisamente por eso, aunque la fiabilidad ya es hoy más alta, nos obliga a seguir vigilando la evolución. El sábado 21 puede haber nubosidad variable pero sin riesgo de lluvia. El domingo 22 alternancia de nubes y claros con un pequeño riesgo de chubasco a última hora. Lunes 23 nubosidad variable con riesgo de lluvia débil a primera hora y martes 24 nubosidad variable con algún chubasco por la mañana. La borrasca que se forma en el Golfo de Cádiz queda, de momento, lejos y nos puede afectar de forma indirecta. Parece claro el predominio de vientos del este y nordeste y temperaturas incluso algo altas para la época, 10ºC de mínima y más de 24ºC de máxima. Sábado 21 de abril (Los Músicos) (fiabilidad de la predicción del 70%) Nubosidad variable sin lluvia durante la fiesta del pasodoble y la interpretación del himno. A esa hora las temperaturas rondarán los 15ºC. Para la “Nit de l’olla” las probabilidades de lluvia son bajas y serían débiles, de producirse. Las temperaturas estarán alrededor de los 12ºC. Vientos débiles del nordeste. Domingo 22 de abril (Las Entradas) (fiabilidad de la predicción del 65%) Diana: Nubosidad variable sin lluvia. Temperaturas en torno a los 10ºC. Vientos débiles del nordeste. Entrada cristiana: Nubosidad variable pero con bastantes claros sin riesgo de lluvia. Se desarrollará con temperaturas de 15ºC al inicio (Capitán) y en torno a 22ºC hacia el final (Alférez). Los valores resultarán agradables, incluso algo altos al sol. Vientos débiles del este. Entrada mora: La entrada mora se puede desarrollar con nubosidad de evolución pero el riesgo de algún chubasco entre débil o moderado queda para la última hora (Alférez) o cuando ya haya finalizado la entrada. Eso de momento es imposible de precisar. Tendremos temperaturas de 24ºC al inicio (Capitán) y en torno a 16ºC hacia el final (Alférez). Vientos débiles del este. Noche: Cielos nubosos con algún chubasco durante la primera hora de la noche. Temperaturas en torno a los 13ºC. Lunes 23 de abril (San Jorge) (fiabilidad de la predicción del 55%) Segunda Diana: Cielos nubosos sin lluvia. Temperaturas en torno a los 11ºC Procesión de la mañana: Nubosidad variable con riesgo de algún chubasco intermitente. Temperaturas similares a las del día anterior, en torno a los 25ºC. Traca, Comida y “Diana del Cavallet”: Nubosidad pero más claros que por la mañana, sin lluvias. Procesión de la tarde: Nubes y claros sin lluvias. Temperaturas en torno a los 13ºC al final. Retreta y noche: Cielos nubosos con riesgo de algún chubasco moderado. Temperaturas que pueden rondar los 10ºC a última hora de la madrugada. Vientos débiles del este. Martes 24 de abril (Alardo) (fiabilidad de la predicción 50%) Contrabando: Cielos nubosos con riesgo de algún chubasco débil. Temperaturas rondando los 10ºC. Embajada mora y Alardo de la mañana: Nubes y claros sin riesgo de lluvias, con temperaturas que pueden llegar a mediodía a los 25ºC Embajada cristiana y Alardo de la tarde: Cielos despejados, con temperaturas que pueden llegar a primera hora de la tarde a los 27ºC y que bajarán a última hora de 17ºC Aparición de San Jorge: Cielos poco nubosos y temperaturas de 15ºC. Vientos débiles del este Como anécdota es posible que la borrasca estancada en el Golfo de Cádiz todos estos días se decida a afectarnos directamente desde el día 25, que así sea. Previsión elaborada alrededor de las7:00 horas del 19 de abril para las comarcas de L'Alcoià i el Comtat. Es el fruto de la aplicación comarcal personal del que firma este pronóstico de los diversos modelos de predicción disponibles en internet (GFS, ECMWF y UKMO BÁSICAMENTE, los más usados a más de tres días). Pretende ofrecer una información útil y fiable, pero no constituye ninguna previsión oficial de la que deba desprenderse alerta institucional alguna, para las que ya existen centros competentes. La no inclusión de dibujos de soles, nubes y lluvia, tal y como hacen la mayoría de predicciones municipales de internet, es absolutamente intencionada porque crea una percepción de la realidad que no es la que da la lectura detenida de una predicción escrita.