The examples populate this alert with dummy content

PREDICCIÓN Mejora progresiva Descartadas las lluvias importantes, se mantienen las temperaturas frescas, humedad y nubosidad para las Entradas. El domingo 23 y aún más el 24 subirían las máximas viernes, 21 de abril de 2017 Previsión elaborada alrededor de las 7:00 horas del viernes 21 de abril para las comarcas de L'Alcoià i el Comtat. Es el fruto de la aplicación comarcal personal del que firma este pronóstico de los diversos modelos de predicción disponibles en internet (GFS, ECMWF, HIRLAM, WRF, Arpege, Arome y UKMO BÁSICAMENTE). Pretende ofrecer una información útil y fiable, pero no constituye ninguna previsión oficial de la que deba desprenderse alerta institucional alguna, para las que ya existen centros competentes. La no inclusión de dibujos de soles, nubes y lluvia, tal y como hacen la mayoría de predicciones municipales de internet, es absolutamente intencionada porque crea una percepción de la realidad que no es la que da la lectura detenida de una predicción escrita. Comentario general: La previsión de hoy es definitivamente buena, manteniendo los principales aspectos de las anteriores y tiene ya un alto grado de fiabilidad. Podemos descartar por completo las lluvias importantes pero se mantiene la previsión marcada por temperaturas frescas, como las de ayer, humedad y nubosidad, sobre todo para hoy y el 22 por la mañana. El 23 y aún más el 24 subirían las temperaturas máximas. Las nubes bajas que pueden aparecer no son capaces de generar lluvias destacadas, sólo alguna débil llovizna que ni moje el suelo y que no desluciría ningún acto. Viernes 21 de abril (Los Músicos) (fiabilidad de la predicción del 95%) Nubosidad variable sin riesgo de lluvia, durante la fiesta del pasodoble y la interpretación del himno. A esa hora las temperaturas rondarán los 12ºC. Para la “Nit de l’olla” hará fresco y las temperaturas estarán alrededor de los 8ºC. Vientos débiles del nordeste. Sábado 22 de abril (Las Entradas) (fiabilidad de la predicción del 90%) Diana: Nubosidad variable con pocas posibilidades de alguna llovizna débil. Temperaturas en torno a los 5ºC. Vientos débiles del nordeste. Entrada cristiana: Nubosidad variable sin lluvia. Se desarrollará con temperaturas de 13ºC al inicio (Capitán) y en torno a 16ºC hacia el final (Alférez). Los valores resultarán algo frescos pero más agradables que días anteriores porque habrá más momentos de sol. Vientos débiles del este. Entrada mora: La entrada mora se puede desarrollar con nubosidad variable pero con bastantes momentos de sol. Tendremos temperaturas de 18ºC al inicio (Capitán) y en torno a 13ºC hacia el final (Alférez). Vientos débiles del este. Noche: Cielos poco nubosos. Temperaturas en torno a los 8ºC. Domingo 23 de abril (San Jorge) (fiabilidad de la predicción del 80%) Segunda Diana: Cielos poco nubosos. Temperaturas en torno a los 6ºC Procesión de la mañana: Nubosidad variable con bastantes momentos de sol. Temperaturas algo más altas que las del día anterior, en torno a los 18ºC. Traca, Comida y “Diana del Cavallet”: Nubosidad variable. Procesión de la tarde: Nubosidad variable sin lluvias. Temperaturas en torno a los 15ºC al final. Retreta y noche: Cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas que pueden rondar los 10ºC a última hora de la madrugada. Vientos débiles del este. Lunes 24 de abril (San Jorge) (fiabilidad de la predicción 75%) Contrabando: Cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas rondando los 10ºC. Embajada mora y Alardo de la mañana: Cielos despejados o poco nubosos, con temperaturas que pueden llegar a mediodía a los 22ºC Embajada cristiana y Alardo de la tarde: Nubosidad escasa, con temperaturas que pueden llegar a primera hora de la tarde a los 22ºC y que bajarán a última hora de 17ºC Aparición de San Jorge: Poco nuboso y temperaturas de 15ºC. Vientos débiles de dirección variable. Como anécdota, es muy probable que el día 25, del descanso, haya lluvias.