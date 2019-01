The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Mejoras en el colegio de L'Orxa La población se adhiere al Plan Edificant para realizar reformas en esta instalación pública jueves, 10 de enero de 2019 L'Orxa se ha adherido al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana gracias al cual se harán una serie de mejoras en el aulario del colegio CEIP Francisco Cloquell. Seran unas obras que consistirán en la construcción de un muro que separara la escuela del hogar de pensionistas, así como la construcción de un almacén, la substitución de persianas, la adaptación de los baños para hacerlos accesibles, la instalación del aire acondicionado y la mejora de la calefacción. El alcalde, Arnaldo Dueñas, ha valorado de forma positiva esta inversión, "se realizarán mejoras en el colegio, algo necesario para la calidad de las clases y para beneficios de alumnos y profesores". Aquesta actuació es suma a la millora del Castell de Perputxent i la posada en marxa de la línea d'autobús públic L'Orxa-Muro.