INVERSIÓN MUNICIPAL Mejoras importantes en el Eduardo Latorre Ya han finalizado las obras para impermeabilizar y aislar la cubierta, además ha renovado por completo las bicicletas de Spinning. viernes, 21 de julio de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha realizado mejoras en el Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre. Ya han finalizado las obras para impermeabilizar y aislar la cubierta, además ha renovado por completo las bicicletas de Spinning. «Continuamos mejorando nuestras instalaciones y su equipamiento, en este caso con unas bicicletas que han tenido un uso muy intensivo durante 10 años, para nosotros es muy importante tener infraestructuras públicas de calidad y vamos a seguir trabajando en esta línea», ha concluido el edil de deportes, Alberto Belda. La inversión para impermeabilizar y aislar la cubierta ha sido de 15.373,46 euros en total. En primer lugar, retiraron la losa filtrante que había, para pasar a impermeabilizar con láminas de PVC con armadura de vidrio unidas entre si por termofusión y en puntos singulares con adhesivos especiales. También han instalado un perfil de chapa colaminada en PVC, sellada con masillas de poliuretano, para finalmente volver a instalar la losa retirada previamente. Asimismo, el total de bicicletas de Spinning actuales es de 25, de las cuales 13 fueron renovadas en diciembre con un presupuesto de 20.549 euros, ahora se han adquirido las 12 restantes, con un coste de 18.138,59 euros a cargo del presupuesto de 2017. En total, la renovación ha supuesto una inversión de casi 40.000 euros. Se trata de bicicletas de ciclismo INDOOR marca SPINNING, la marca mas reconocida en el mundo del CICLOINDOOR, de hecho es la marca que da nombre a la actividad. Cada nueva bicicleta trae una consola para poder medir la intensidad del esfuerzo a través del control de las pulsaciones, del tiempo de esfuerzo y de la velocidad a la cual se lleva a cabo la actividad a través de la medida de las revoluciones por minuto. Se cambian por las bicicletas antiguas, de la misma marca con 10 años de antigüedad. Las bicicletas tienen un uso muy destacado ya que se trata de una de las actividades mas demandadas en el Eduardo Latorre, con aproximadamente 500 usos semanales ya que se ofrece una media de 6 horas de spinning diarias.