HOMENAJE PÓSTUMO Memorias de un superviviente Francisco Aura repasa en una entrevista inédita su vida y su sufrimiento en Mauthausen sábado, 29 de diciembre de 2018 AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (29/12/2018) El 30 de diciembre de 2018 hubiese cumplido 100 años. Una centuria marcada por unos acontecimientos históricos que marcaron la vida de Francisco Aura Boronat: la Guerra civil, el exilio, la llegada a Mauthausen, el terror nazi y, una vez liberado, la esperanza de retornar algún día a su Alcoy natal. En diciembre de 2015 un equipo de Radio Alcoy se desplazó a su casa de la carretera de El Molinar para recoger el testimonio de un superviviente. Allí registró una entrevista inédita que ofrece las claves de la vida de una persona que no dudó en divulgar sus terribles experiencias para conseguir un gran objetivo: que los horrores del siglo XX no vuelvan a repetirse.