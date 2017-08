The examples populate this alert with dummy content

UD ATZENETA “Mentiríamos si decimos que no queremos ascender “ El Atzeneta, donde juega Tasio Abad entre otros, sólo tiene un objetivo en mente, el ascenso miércoles, 30 de agosto de 2017 Tasio Abad, ha sido protagonista en Ser Deportivos para hablarnos de la pretemporada del Atzeneta, donde militará un año más. El jugador de Alcoy después de una temporada casi perfecta y donde se quedaron a un gol del ascenso a Tercera División, quedando campeones de liga, este año quieren mejorarlo, por lo que el único objetivo es el ascenso de categoría. El club se ha reforzado mucho y entre otros nombres importantes está el de su entrenador, Roberto Granero, una hombre de garantías y con mucha experiencia que hace que el proyecto sea muy ambicioso. Tasio, nos habla de la próxima temporada, de la pretemporada que ya ha pasado y del inicio de liga.