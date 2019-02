The examples populate this alert with dummy content

CIERRE Mercadona cerrará el supermercado de la Alameda La firma ha anunciado que este verano dejará de prestar servicio en la primera de las tiendas que abrió en Alcoy viernes, 08 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/02/2019) Mercadona cerrará su establecimiento decano, la tienda de la Alameda Camilo Sesto, este verano. La cadena asegura que recolocará a los 28 empleados afectados en otras tiendas de la cadena en Alcoy y comarca. Mercadona dejará de tener presencia en el Ensanche con el cierre del supermercado de la Alameda Camilo Sesto. Una fuente de la empresa ha confirmado a Radio Alcoy la clausura este verano de este supermercado y la propuesta aceptada por los trabajadores para su recolocación en otros establecimientos en la ciudad y de la comarca. La cadena líder en alimentación y productos de droguería ha desestimado seguir en este emplazamiento, junto al puente de La Petxina o Benisaidó, la primera que abrió en la ciudad, ya que no responde a los estándares de calidad que busca en la actualidad para sus tiendas. Mercadona prevé invertir 2,3 millones de euros este año en la reforma de su tienda de la Avenida de la Hispanidad, la última en abrir en la ciudad, con el objetivo de hacerla eficiente y cómoda para los clientes y los trabajadores. Esta reforma llega tras la realizada en el supermercado de Santa Rosa el pasado verano. La cadena tendrá centros abiertos en Alcoy en calle Santa Rosa, calle Llibertat, Avenida Hispanidad y El Camí.