EMPRESAS Mercadona vende el 51% de Laboratorios Cosmoral CRV Inversiones se convierte en accionista mayoritario de la firma creada en 2013 para asumir la división de higiene bucal de Korott jueves, 31 de mayo de 2018 Mercadona ha vendido del 51% del accionariado de Laboratorios Cosmoral, la firma creada en 2013 para asumir la división de higiene bucal de Korott. La catalana CRV Inversiones, vinculada al grupo Boniquet-Sparchim, se convierte en accionista mayoritario de la firma con planta en Alcoy. El empresario Laureano Salcines mantiene el 49% restante del accionariado. Según informa Mercadona en un comunicado, su salida del accionariado cumple con los planes previstos desde la fundación de Cosmoral, cuando ya acordó que su presencia de la compañía de supermercados tendría carácter temporal para apoyar el lanzamiento del negocio.