ESCUADRA CAPITÁN CRISTIANO Mercenarios guerreros El Capitán cristiano recluta a un selecto grupo de combatientes a sueldo sábado, 04 de mayo de 2019 Los guerreros más bravos del Capitán cristiano de la filà Tomasinas 2019 han sido reclutados entre un selecto grupo de mercenarios. El diseñador de la indumentaria de esta Escuadra Especial, Juan Climent, ha sabido adaptar los metales y pieles, que aportan la imagen bélica, al atuendo de este grupo de combatientes a sueldo. Todo ello sin olvidar los signos distintivos de la filà Tomasinas: las características tiras de la túnica o el rojo de la rosa que llevan en el pecho, y que conforman los guiños que este grupo de mercenarios del Medievo han adaptado a su vestimenta de guerra. La pieza musical Arcun, de Óscar Cháfer Serrano, interpretada por el Ateneu Musical de Cocentaina, completa la puesta en escena que encamina a los doce escogidos para la batalla.