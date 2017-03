The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Merecíamos la victoria” Jorge Hernández, autor de dos de los tres goles del Alcoyano ante el Hospitalet compareció en rueda de prensa tras la victoria que les mantiene a dos puntos del líder – Toni Seligrat y David Torres también comparecieron ante los medios lunes, 20 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/03/2017) Dos de los protagonistas de la victoria del Club Deportivo Alcoyano ante el Hospitalet en El Collao, Jorge Hernández con su doblete, y David Torres, autor del tercer y último gol, hablaron en rueda de prensa post partido al igual que lo hizo previamente a ellos su entrenador Toni Seligrat. Los tres coincidieron en varios aspectos, el primero, en que el conjunto blanquiazul se mereció la victoria tras dos semanas en las que cosechó un empate y una victoria. “Ante el Lleida no merecimos perder”, aseguró Seligrat. Otra de las coincidencias es que se distinguieron dos partes en el partido, la primera con gran dominio del Alcoyano sobre el conjunto catalán y la segunda en la que hubo más igualdad pero en la que “las ocasiones de peligro han sido nuestras. Creo que nos merecíamos la victoria”, afirmó Jorge Hernández, que está respondiendo bien a la confianza que está depositando su entrenador, Toni Seligrat, en él en los últimos partidos en los que está disfrutando de la titularidad al igual que José María López Silva. David Torres, con la ausencia de Mariano Sanz debido a la lesión muscular que sufre en la zona de los isquiotibiales izquierdos, fue el único referente de delantero puro ante el Hospitalet, y además fue el autor del tercer y último gol del encuentro que puso el 3-1 final. “La verdad es que el gol me ha hecho quitarme un peso de encima. Los delanteros vamos por rachas y no estoy disfrutando de la mejor en cuanto a goles”, explicó Torres. La lesión de Sanz también supuso que Seligrat tuviese que convocar a Joan Francés para poder ser 16, “aunque el segundo portero tiene mal el dedo. No se le puede pedir más a este equipo, por suerte, los que están son unos valientes y se encuentran bien”, destacó Seligrat. Los tres son conscientes también de que tienen que seguir en esta línea de trabajo ya que “el Valencia Mestalla y el Badalona van a intentar presionarnos, al igual que lo vamos a intentar nosotros con el Barça B”, indicó David Torres en sala de prensa.