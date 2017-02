“Merecimos más que el rival”

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/02/2017)

“Estamos obligados para hacer todo lo que está en nuestra mano para ganar un partido y creo que lo hemos hecho. Para ganar lo único que nos ha faltado ha sido el gol, y no porque no lo hayamos buscando o porque no hayamos generado ocasiones. Mereces ganar, pero como este deporte no va por merecimientos sino por goles. Hemos hecho méritos, ocasiones, juego…todo para ganar pero no ha podido ser”, esa fue la primera respuesta del entrenador del Alcoyano, Toni Seligrat, en rueda de prensa después de empatar ante el CE Sabadell en El Collao.

Los blanquiazules no arrancaron bien el partido, “en la primera parte hemos atacado poco, ni bien ni mal, poco, ambos equipos”, aseguró Seligrat. A pesar de ello el míster afirmó que tuvieron “dos ocasiones claras de David Torres que no han podido ser”. Las lluvias y la climatología está influyendo para mal en el césped, para Seligrat “nuestro terreno de juego está muy mal debido a que el clima está siendo muy adverso”. A pesar del empate y de que el Alcoyano no disputó su mejor encuentro su entrenador señaló que estaba “contento con el equipo, con el resultado no, pero con los jugadores sí”.

Marc Martínez, portero del Alcoyano, en su vuelta a la titularidad después de su lesión compareció ante los medios. “Ha sido un mes largo y complicado, pero esta última semana he podido entrenar con el compañero, la guinda del pastel hubiese sido ganar, pero bueno, a ganar en Llagostera”, explicó el guardameta, quien protagonizó un hecho insólito para un portero, subir a rematar un córner. “Quedaban 30 segundos del tiempo, era la última jugada del partido, el míster lo ha considerado así y lo que diga él va a misa”, dijo Martínez, que también valoró positivamente un aspecto del resultado ya que “hacía tres partidos que no conseguíamos la portería a cero, hay que sacar también una lectura positiva del partido”.

El delantero Mariano Sanz también habló en sala de prensa explicando que “es una pena el empate porque podría haber sido una jornada redonda. Hay que sacar una lectura positiva, hemos recortado un punto al líder, le hemos sacado otro al Badalona, sabemos que las segundas vueltas son más complicadas que las primeras. Pienso que nos hemos merecido algo más que el rival”. Para Sanz el clima influyó a la hora de disputar el encuentro, “la peor condición climática para jugar al fútbol es el viento, ha influido, no es una excusa porque hemos tenido ocasiones claras”.

El Sabadell jugó con cinco defensas de inicio, algo que no sorprendió al equipo, en palabras de Sanz, “los rivales varían su once para jugar contra nosotros, ya hemos visto a varios que emplean línea de cinco en defensa, hacen cambios metiendo gente más grande pero ya nos hemos acostumbrado a ello”. En cuanto a su tema personal con los goles, Sanz señaló que “los delanteros vamos por rachas, esperemos que el próximo gol llegue pronto y a seguir ayudando al equipo”.