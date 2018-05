The examples populate this alert with dummy content

FESTIVAL Més de 1.300 alumnes de 15 pobles de la comarca participen al Festitró de Biar El municipi de l'Alt Vinalopó celebra aquesta festa de la música en valencià tot just abans d'acollir la trigèsima primera Trobada d'Escoles en Valencià de l'Alcoià i el Comtat, que es celebrarà també a Biar el proper 9 de juny jueves, 03 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Les escoles de l'Alcoià i el Comtat han celebrat la desena edició del Festitrò, el festival de música urbana a Biar, en el qual han participat més de 1.300 alumnes de 15 localitats de les comarques properes: Biar, Ibi, Onil, Alfara, Agres, Gaianes, Cocentaina, la Canyada, l'Orxa, Beniarrés, Alcoi, Muro, Beneixama, Castalla i Banyeres. El castellut Enric Valor dedicà unes tendres paraules a la vall de Biar en el llibre Les animetes: "Música de corda, dolcíssima, sol esplendorós, i tot el poble de Biar coronat pel seu desafiant i magnífic castell". Aquesta descripció bé podria haver acompanyat la jornada del Festitrò, que ha lluït pels carrers música i festa amb les veus de les xiquetes i els xiquets de les escoles de l’Alcoià i el Comtat. A les 10 hores ha arrancat la tradicional cercavila des del CEIP Mare de Déu de Gràcia, on l’alumnat d’aquesta escola ha interpretat la cançó de la Trobada amb música de Ferran Campos Valdés i lletra de Sergi Gómez i Soler. Des d’aleshores, els carrers de Biar han sigut testimonis "d’un dia de festa musical en valencià", una iniciativa que "potencia la música en la nostra llengua a les escoles i afavoreix la recuperació del nostre patrimoni: la cultura popular", segons ha explicat la mestra del centre, Àngela Martí. L’escola de Biar, el Santuari, la Plaça del Raval i l’Ajuntament han sigut els espais que han servit d’escenaris als participants en el Festitrò. Les cançons que les xiquetes i els xiquets han triat per interpretar són prou variades. Des de temes de grups actuals com Alegria, d’El Diluvi, i La Vall, de Lilit i Dionís, a cançons de cultura popular com Topònims d’Ibi, La lluna mediterrània, Jo sóc una artista, Arc de Sant Martí, 25, Llenya, Toni, El nostre cos, Pintar la vida, el teatre-cançó El caragol, el ball La pastorà o Nkosi sikelele iafrika. 16 han sigut els centres educatius que no s’han volgut perdre aquesta cita amb la cultura: el CEIP Mare de Déu de Gràcia (Biar), l’IES F.I. Barrachina (Ibi), el CEIP Mare de Déu de la Salut (Onil), el CEIP Sant Jaume (Onil), el CRA Mariola-Benicadell (Alfafara, Agres, Gaianes), el CEIP San Juan Bosco (Cocentaina), el CEIP Mare de Déu del Carme (la Canyada), el CEIP Francisco Cloquell Perputxent (l’Orxa i Beniarrés), el CEIP Miguel Hernández (Alcoi), el CEIP Montcabrer (Muro), el CEE Sanchis Banús (Ibi), el CEIP Divina Aurora (Beneixama), el CEIP El Romeral (Alcoi), el CEIP Rico Sapena (Castalla) i el CEIP Alfonso Iniesta (Banyeres). El Festitrò forma part de les activitats prèvies a la celebració de la XXXIa Trobada d’Escoles en Valencià de l’Alcoià i el Comtat, que tindrà lloc el proper 9 de juny a Biar.