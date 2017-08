The examples populate this alert with dummy content

ACTIVITATS Més d'un centenar de xiquets participen a l'escola d'estiu de Muro L'escola es va desenvolupar del 26 de juny al 28 de juliol en el Poliesportiu Municipal martes, 01 de agosto de 2017 L'escola d'estiu de Muro ha comptat, en aquesta edició, amb més de cent xiquets i xiquetes, que s'han divertit amb les activitats dirigides per 8 monitors, la gran majoria de Muro, tots amb titulacions relacionades amb el món educatiu. La iniciativa s'ha dut a terme del 26 de juny al 28 de juliol al Poliesportiu Municipal i altres instal·lacions pròximes a càrrec de la empresa SEA Eventos. Durant aquest mes l’escola d’estiu s’han realitzat una gran varietat d'activitats on els xiquets i xiquetes han pogut jugar amb patinets i quads, han conegut jocs tradicionals dels nostres avantpassats, han jugat amb inflables aquàtics i visitat la biblioteca del poble, i han tingut eixides al Centre Eqüestre d’Alcosser per a disfrutar del contacte amb la natura.