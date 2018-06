The examples populate this alert with dummy content

MANTENIMENT Més ocupació per millorar voreres i parcs d'Alcoi L'Ajuntament recorre a plans de treball per contractar, amb 100.000 euros, set nous operaris que posen al dia els espais urbans miércoles, 06 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/06/2018) L’Ajuntament d’Alcoi posarà en marxa dos plans d’ocupació per a la millora i manteniment de distintes infraestructures urbanes. La inversió total d’ambdós plans serà de 99.847,98 euros i permetrà incorporar set nous treballadors a la plantilla municipal amb contractes de quatre mesos, segons ha informat el Govern municipal. Els llocs de treball seran per a diferents perfils: oficials d’obra, oficial de jardins i operaris de neteja. El manteniment de les voreres i el paviment serà l’objecte d’un dels dos plans, per al qual s’invertirà, entre salaris i materials, 45.872,44 €. Seran quatre els oficials d’obra que, amb contractes de quatre mesos, treballen en la reparació de voreres als barris de Batoi, Eixample, Santa Rosa i la part alta del Centre. L’any passat, també a través d’un pla d’ocupació es van arreglar més de 1.100 metres de vorera i vorada, que es van sumar a les diferents actuacions realitzades en matèria d’accessibilitat a la coneguda com la volta als ponts. Amb l’altre dels plans es contractaran dos operaris de neteja i un oficial de jardins que treballaran, també durant quatre mesos, en el manteniment de cinc parcs de la ciutat: el de Batoi, Cantagallet, Romeral, Zona Nord, i del Riu Riquer. La inversió conjunta entre material i salaris serà de 53.975,54 euros. El regidor d’obres, Jordi Martínez, destaca que "la reparació de les voreres és una de les principals demandes de la ciutadania". Segons assenyala, "vam rebre unes voreres amb un manteniment pèssim i a través de diferents actuacions hem solucionat moltes d’elles però encara queda feina per fer". El regidor afegeix que "també actuarem als parcs, llocs d’ús intensiu per part de les famílies alcoianes que amb la posada en funcionament de diferents fonts i la inversió en adequar-les, donen un impuls positiu per a la imatge de la nostra ciutat". Les memòries valorades dels dos plans d’ocupació ja han sigut aprovades en Junta de Govern i estan a l’espera de ser tramitades pel departament de personal. Una vegada s’haja realitzat la tramitació, el procés de selecció es durà a terme a través del Servef, pel que els interessats han d’acostar-se a l’oficina del servei d’ocupació.