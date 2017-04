The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Més tendresa El Diluvi presenta en deliciós acústic el seu nou treball, 'Ànima', melodies elegants que colpegen amb el folk d'arrels balcàniques i celtes jueves, 27 de abril de 2017 "I la lluna em mira de reüll, de vegades em diu que balles, que vol sentir-se plena". Aquest és solament un suspir del segon llarga durada de El Diluvi: un miracle anomenat Ànima. Són poesia, són amor, són magnífics. El grup ens sotmet a la tendresa a la que ens té acostumats als estudis de Radio Alcoy, amb un exquisit acústic. Flora i els seus xicots ens adentren al seu saber estar, un folk que ara sona a ritmes balcànics i celtes. Interpreten Vell record, El foc i l'aclamada Alegria. Amb ells encetem un nou suplement cultural de Tragaluz. Amb ells i amb tots vosaltres, una nova aposta per la cultura de qualitat, acompanyada de l'agenda de la setmana.