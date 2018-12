The examples populate this alert with dummy content

DIVERSIDAD Mesa informativa y reivindicativa de Avanzar Se ha ubicado en el Centro Comercial Alzamora con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos martes, 11 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Avanzar, personas con diversidad funcional, han estado a lo largo del día 10 de diciembre en una mesa informativa en el Centro Comercial Alzamora. Esta actividad la han realizado al ser el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que se cumplían 70 años. Además de informar sobre sus actividades que realizan han vuelto a ser reivindicativos y han denunciado de nuevo la falta de accesibilidad del antiguo edificio de la Escuela Industrial, donde se ubican los centros de formación Orosia Silvestre y la Escuela Municipal de Bellas Artes y que han impedido a las personas con movilidad reducida matricularse en estos estudios. Avanzar ha recordado que el gobierno municipal no ha querido atender las propuestas de Avanzar en este sentido.