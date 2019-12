The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Mesa redonda por el 25 aniversario del concurso de la postal de AIN El acto tendrá lugar en el IVAM CADA Alcoi a partir de las 18,30 horas y contará con la participación de Mercedes Mataix, Raül Llopis, Jordi Botella, Manolo Antolí, Antonio Gisbert y Miguel Peidro, junto a algunos ganadores del certamen durante estos años viernes, 13 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/12/2019) AIN, Asociación para la Integración del Niño, ha organizado una mesa redonda para esta tarde a las 18,30 horas en el salón de actos del IVAM CADA Alcoi bajo el título Arte y solidaridad en un concurso con el lema: Nadal, solidaritat i diferència de postales navideñas que ha cumplido 25 ediciones. Por este motivo, el 25 aniversario del premio Nadal-AIN de postales, se ha organizado esta mesa redonda en la que participarán Mercedes Mataix, en representación de la empresa Tutto Piccolo que ha partrocinado 24 de los 25 años, el concejal de Cultura, Raül Llopis, el profesor de la EASDAlcoi, Antonio Gisbert, los pintores Manolo Antolí y Miguel Peidro y el escritor Jordi Botella, así como algunos de los ganadores de este concurso, incluida Núria Fuster, en una conexión desde Berlín o la ganadora de la última edición, Manuela Lourido. El premio lleva por nombre Josep Albert Mestre, con motivo de ser una persona clave en su creación y consolidación. Manolo Antolí y Eva Navas, profesora de Educación Especial del AIN, han estado en Radio Alcoy, para explicar algunos detalles de esta iniciativa.