FINAL MESTALLA 3 - 3 CD ALCOYANO El Alcoyano busca la primera victoria de la era Galiana ante el Valencia Mestalla - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta web con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 08 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano juega en el Antonio Puchades ante el Valencia Mestalla en un partido en el que los blanquiazules están faltos de victorias y de puntos. M. 9 La defensa del Alcoyano regala el balón a Rafa Mir que aprovecha la ocasión para adelantar a los suyos. MESTALLA 1-0 ALCOYANO M. 31 Álvaro García empata el partido tras una gran jugada de Omgba. MESTALLA 1-1 ALCOYANO M. 41 Rafa Mir vuelve a aprovechar el regalo de la defensa blanquiazul y pone por delante a su equipo de nuevo . MESTALLA 2-1 ALCOYANO M. 50 Gol de Villalba. MESTALLA 3-1 ALCOYANO M. 53 Gooooooollll de Gato. MESTALLA 3-2 ALCOYANO M. 74 Gooooollll de Álvaro García. MESTALLA 3-3 ALCOYANO