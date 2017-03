The examples populate this alert with dummy content

OK LIGA Meta: 33 puntos El Patín Alcodiam se enfrenta el sábado 4 de marzo a las 20.30h al Lloret, rival directo que va un puesto por debajo con dos puntos menos – El equipo de Sergi Punset quieren lograr dos victorias antes de recibir a los conjuntos de la parte alta viernes, 03 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/03/2017) “El objetivo es lograr 30 puntos antes de que llegue el `Tourmalet´”. Eso fue lo que dijo Sergi Punset, entrenador del Patín Alcodiam en Ser Deportivos esta semana. El equipo que dirige se enfrenta esta semana al Lloret, un nuevo rival directo de “nuestra liga”, según Punset, que está un puesto por debajo del Enrile y tiene sólo dos puntos menos. El técnico catalán ha hecho números y considera que la permanencia puede estar en los 32 o 33 puntos. Actualmente el Patín tiene 24 a falta de que se dispute la jornada 24. Por delante, tienen al Lloret y al Vilafranca, dos equipos de la parte media baja de la tabla, antes de que llegue el `Tourmalet´ que es lo que considera Punset a los partidos que enfrentará a los suyos a los conjuntos de la parte alta de la clasificación. De este modo, el Alcodiam quiere ganar sus dos próximos encuentros para situarse con 30 puntos antes de jugar ante el Reus que es el segundo clasificado. En la ida, el Lloret venció al Alcodiam por 1-2 en Alcoy. Ahora la situación es diferente, el Patín compite y hace frente a sus rivales siendo un bloque, además, ha ganado 5 de los últimos 6 partidos que ha disputado. El último, ante el Girona por 1-4 a domicilio. En esta segunda vuelta se está viendo a un Enrile que está obteniendo resultados al trabajo que realiza cada semana y que tiene claro que no quiere sufrir tanto para lograr la permanencia como la pasada campaña en la que se mantuvo la categoría en el último suspiro. El Lloret tiene el mismo objetivo que el Patín Alcodiam, así que defenderá, a su estilo de jugar al hockey, su pista para tratar de lograr una victoria después de una derrota y dos empates en los tres últimos partidos disputados. En juego, mucho más que los tres puntos de la victoria, ya que ambos luchan por la permanencia y por tratar de escalar posiciones para lograrla cuanto antes.