EL CAFE DEL ALCOYANO "Mi familia y mi novia son mi motivación" Hernán Lino ha tomado "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café jueves, 10 de enero de 2019 El jugador del Alcoyano, Hernán Lino, ha pasado por Premium Sport Café para tomar el habitual "café del Alcoyano" , con el jugador ecuatoriano hemos hablado de todo menos de fútbol, y ha tenido una sorpresa que tardará en olvidar. No te pierdas toda la conversación de Lino en Ser Deportivos Alcoy, con la colaboración de Héctor Rua.