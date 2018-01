The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ "Mi humor es del que mejora el mundo" El humorista Luis Piedrahita visita Tragaluz para hablar del espectáculo 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas', que llega al Teatre Calderón este viernes, a las nueve de la noche jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp "El humor exige conocer el lenguaje". No hay humor sin buenas palabras. Así lo considera Luis Piedrahita -el hombre que un día subastó su vesícula por 2.000 euros- quien, además de ser humorista, es escritor, director de cine e ilusionista. Un hombre completo al que entrevistamos este jueves en Tragaluz y con el que descubrimos que el humor da mucho de sí, además de ser una bella sopa de letras. La primera muestra de ello es su espectáculo Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas, que le hace volver a Alcoy por tercera vez este viernes, a las 21.00 horas, al Teatre Calderón. La segunda, su séptimo libro: Cambiando muy poco algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto, 222 nuevas palabras, inventadas, recogidas en su programa de Todo por la radio, en La Ventana de la Cadena SER. Dos proyectos que demuestran que su humor cambia las cosas, así, cambiándolas directamente: es decir, Piedrahita practica con el ejemplo. ""Mi humor es del que mejora el mundo". Y su entrevista, una de las mejores que ha pasado por el programa de Tragaluz. Gracias.