“Mi mejor versión está por llegar”

Entrada triunfal la que tuvo José García en el Deportivo Alcoyano, que ha sido el invitado del Café del Alcoyano en Premium Sport Café. El club blanquiazul anunció su fichaje en la presentación de la plantilla para la temporada 2016/2017 en El Collao. Conforme iban saltando los jugadores al terreno de juego, los presentes se llevaron la sorpresa al escuchar un nuevo nombre. José García, procedente del Osasuna, un joven de 19 años, ahora ya 20, que el 8 de noviembre de 2013 ante el Almería debutó en primera división con Osasuna a la edad 16 años “con esa edad no eres consciente de lo que estás viviendo. Todavía eres un niño, que todavía creo que lo soy, pero no veía la importancia de lo que era debutar en primera división. Ahora lo pienso, miro vídeos y fue cumplir un sueño”, ha explicado el jugador blanquiazul.

“Fue un verano un poco movido, ya tenía más o menos claro que cuando acabase la temporada iba a marcha de Osasuna pero no te haces a la idea hasta que das el paso. Al principio se me hizo bastante duro, pero los jugadores, el club, el cuerpo técnico…me lo han hecho muy fácil y ahora estoy muy a gusto aquí”. José García salió de su Pamplona natal para venirse a Alcoy, lejos de su familia y de sus amigos. Las esperanzas estaban y están depositadas en él por parte del club, tanto por los directivos como por el cuerpo técnico. “No he dado aún todo lo que yo sé. Es verdad que después de dos años sin tener esa continuidad que estoy teniendo ahora es complicado, me costó mucho al principio aguantar los partidos. El míster me dio desde el inicio esa confianza y también mis compañeros”. Ahora afirma sentirse mejor anímicamente y también dentro del terreno de juego. “Estoy creciendo y madurando como futbolista. La mejor versión de José está por llegar”. García ha concluido asegurando que se vuelve a “sentir importante para el equipo y para el entrenador”.