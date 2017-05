escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (04/05/2017)

Natural de Sax, “chico de campo”, como él mismo se define, 20 años de edad, “con los pies en el suelo” pero persiguiendo un sueño y uno de los jugadores revelación en la temporada 2016-2017 en el Club Deportivo Alcoyano ha visitado el Café del Alcoyano en Premium Sport Café. Se trata de Ángel López. El joven futbolista llegó al club blanquiazul hace alrededor de cinco años. “Vine a hacer las pruebas a un club muy grande, me cogieron y poco a poco he ido subiendo en las categorías de fútbol base hasta llegar al primer equipo”, ha contado en el programa. Ángel asegura que “mi sueño va por buen camino en el Alcoyano”.

Aunque en la pasada temporada ya estuvo con el primer equipo con Andrés Palop como entrenador, ha sido esta campaña cuando ha dado el gran salto llegando a ser sus goles definitivos en algunos partidos. Una de esas ocasiones fue en su debut que coincide como el recuerdo más bonito hasta ahora en esta temporada. “No me esperaba debutar en esa jornada y cuando iba a salir no me lo creía”. También ha recordado un consejo que le dio el preparador físico, Joma, antes de salir al terreno de juego. “Joma me dijo que hiciese lo que hacía en cada entrenamiento. Esas palabras me tranquilizaron mucho”. En ese partido se enfrentó al Gavà y logró darle el gol del empate a su equipo.

A punto de vivir en primera persona una promoción de ascenso, Ángel ha echado una mirada atrás cuando jugaba en el juvenil blanquiazul. “El año pasado descendimos de División de Honor, quien me iba a decir que en dos meses iba a pasar de un descenso a formar parte del primer equipo del Alcoyano. Quien me iba a decir a mí el pasado julio que iba a formar parte de este equipo y de esta gran plantilla”, ha contado el canterano quien ha agradecido a todos sus compañeros la acogida y el respaldo que le han dado.

Y del pasado, al futuro. “Espero seguir en el Alcoyano. Me siento muy a gusto y muy querido”, ha afirmado Ángel, un joven futbolista que asegura que “el fútbol me lo ha enseñado prácticamente todo”.

En su vida, el fútbol ocupa una parte importante, pero no más importante. “Mi familia está muy contenta, porque me ven a mi muy feliz, que estoy intentando conseguir un sueño. El que más está disfrutando es mi abuelo, sigue trabajando pero siempre intenta venir a verme, él siempre ha estado conmigo. Mi familia tiene el papel más importante en mi vida, es imprescindible. Siempre me dicen que el trabajo y el esfuerzo diario tendrán su recompensa”, ha señalado Ángel, a quien parece ser que seguir ese consejo le está funcionando a la perfección.