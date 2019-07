The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Mi único pecado ha sido ser la elegida" La portavoz municipal de Ciudadanos, Rosa García, analiza el contexto político de su llegada al Ayuntamiento y se defiende de las críticas de un sector del partido - Evalúa el inicio de legislatura y avanza algunas líneas de trabajo jueves, 25 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/07/2019) Rosa García, portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, ha reconocido en la entrevista concedida a Radio Alcoy que su designación para ser la candidata del partido de Albert Rivera en el Ayuntamiento de Alcoy fue el detonante de la guerra abierta en el partido. "Mi único pecado ha sido ser la elegida en el partido en Madrid". Lo que en un principio para ella motivo de orgullo, derivó, por las fuertes críticas hacia su persona en un "disgusto". García ha explicado que el partido estaba convocado a una asamblea este jueves para analizar los resultados electorales y la situación del partido, un sector del cual ha solicitado la renuncia de los dos concejales, Rosa García y Marcos Martínez de sus cargos orgánicos en Ciudadanos. La portavoz de la formación naranja ha planteado una moratoria para que Martínez siga como coordinador local, pese a que los estatutos del partido señalan que no es compatible compartir cargos orgánicos con la representación municipal. En la entrevista analiza también el arranque de legislatura y considera que el gobierno local ha repartido "generosamente" los recursos entre los grupos políticos, si bien discrepa de la negativa del PSOE para que la oposición esté presente en las Juntas de Gobierno.