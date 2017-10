The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2018 Mig any sin protocolo La Glorieta aglutina las actividades más desenfadas y divertidas de los actos del fin de semana organizados por la Asociación de San Jorge para celebrar el ecuador del ciclo festero sábado, 21 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El traje y la corbata, que cientos de festers lucieron el viernes por la noche, se han quedado en casa. Este sábado la falta de protocolo marca el acto central del programa del Mig any que organiza la Asociación de San Jorge en La Glorieta. Los cargos festeros, que en la víspera salieron a escena en el Teatro Calderón con sus mejores galas, muestran este sábado su cara más desenfada. Radio Alcoy, en esta mañana de sábado, previa al Concurso de Olleta, acerca a través de sus micrófonos el Mig any más divertido.