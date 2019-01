Mig centenar d'empreses de la comarca exposen en la principal fira del joguet

Prop de seixanta empreses jogueteres representen a la comarca en la cita internacional del sector en Nuremberg des de hui dimecres.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i la directora general d'IVACE, Júlia Company, s'han desplaçat fins a Nuremberg per a donar suport a les empreses valencianes participants en aquesta Fira Internacional del Joguet 2019.

122 empreses del joguet participen en la fira del sector de Nuremberg, 9 d'elles per primera vegada. Aproximadament la meitat tenen la seua seu a les comarques centrals, principalment a La Foia. Així ho destacava en Hoy por Hoy Alcoy la directora general de l'IVACE, Júlia Company, abans què començara una fira que s'estendrà fins al pròxim 3 de febrer.

El sector del joguet està format majoritàriament per pymes, que representen el 97%, i el 50% són microempreses. En aquest sentit, Company destaca que, des de la Conselleria d'Economia Sostenible, s'haguen aprovat ajudes per a xicotetes empreses amb un pressupost que supera els 2 milions d'euros. Entre aquestes, ajudes a la internacionalització de les empreses com a partida prioritària.

Amb més de 7.000 visitants internacionals la Fira de Nuremberg, la principal per al sector, acull a més de 2.900 expositors de 68 països, que exhibiran les principals novetats en el sector joguet.

Per la seua part, el conseller Climent ha ressaltat que en "aquesta fira hem pogut comprovar l'esforç que està realitzant el sector per ampliar mercats a nivell internacional competint a través de la qualitat, valor afegit i mitjançant l'adaptació als gustos dels consumidors, que s'està traduint en una evolució positiva de les exportacions". A fi de seguir donant suport a les empreses en aquest àmbit, Climent ha anunciat que "IVACE Internacional desenvoluparà un ambiciós Pla de Promoció a l'Exterior, que el 2019 estarà compost per prop de 80 accions".

"Amb aquest Pla, tenim una activitat en un lloc del món cada setmana de l'any i ho fem per ajudar les empreses valencianes en la seua promoció a l'exterior", ha destacat. Aquest pla recull totes les actuacions plantejades per IVACE Internacional i s'elabora després de conèixer les demandes i inquietuds de les Associacions sectorials i les cambres de comerç a fi de facilitar la promoció de productes en mercats estratègics i noves possibilitats de venda per a les empreses. Des d'IVACE s'organitza la participació d'empreses valencianes en fires internacionals, missions comercials, trobades empresarials o presentacions de producte, entre altres actuacions.

En el Pla de Promoció Exterior 2019, amb una dotació superior al mig milió d'euros, les missions inverses d'importadors i prescriptors tornen a tenir gran protagonisme i concentren el 33% de les actuacions previstes. "Volem facilitar a les empreses nous acords comercials amb importadors en mercats amb bones oportunitats per a les nostres empreses", ha indicat. A més, destaquen les accions dirigides a aconseguir una major participació d'empreses valencianes en contractes públics internacionals, així com activitats previstes per reforçar la internacionalització d'empreses tecnològiques i startups en els seus mercats estratègics.

El pla és possible gràcies a comptar amb una extensa xarxa a l'exterior des de la qual s'acompanya i s'assessora a les empreses. "Durant el passat any hem reforçat la Xarxa Exterior i ho seguirem fent en 2019 amb nous punts d'atenció a les Filipines, Vietnam o la costa Oest dels Estats Units", ha explicat. Europa és el mercat al que més activitats dirigeix ​​IVACE Internacional (amb el 37% d'accions). Regne Unit concentra el major nombre d'accions en aquesta àrea, amb 4 activitats, com a resultat del compromís amb els sectors que han sol·licitat un major suport institucional davant la situació creada pel BREXIT.

El segueix Amèrica amb el 18% del total; 7 iniciatives en concret dirigides als Estats Units; Àfrica i Orient Mitjà seran destinació del 11% de les accions i Àsia un 6%. Pel que fa als sectors, destaquen els relacionats amb hàbitat i construcció amb 15 accions, seguit d'alimentació, vins i begudes, amb 12. La segueixen les indústries culturals, que també incrementen el seu protagonisme en 2019, amb 7 accions. A continuació se situen el tèxtil confecció, amb 5 accions, les accions dirigides a startups, xifrades en 3, seguides del calçat, moble, joguet o Tic 's amb 2 accions. Les accions multisectorials, en què tenen cabuda diversos sectors, s'eleven a 28.

En el seu recorregut per la fira de Nuremberg, el conseller Rafa Climent ha qualificat la internacionalització com "un repte necessari per al sector del joguet en una economia tan globalitzada pel caràcter tradicional d'aquest sector i per la menor dimensió de les seues empreses de manera que han tingut més dificultats per aconseguir economies d'escala i major poder de negociació amb la distribució ". Climent ha explicat que "les xifres demostren que s'està treballant en la línia correcta", ja que "entre gener i novembre de 2018 les exportacions del sector del joguet han augmentat un 1,5 per cent anual, arribant a una xifra de 187,7 milions". Les principals destinacions dels joguets de la Comunitat Valenciana són, per aquest ordre, Portugal, França, Itàlia, Alemanya i Grècia.

El conseller ha recordat que entre 2016 i 2018 la Conselleria d'Economia Sostenible i les seues entitats, s'han concedit ajudes al sector del joguet per un import de 11,7 milions d'euros, per donar-los suport en aspectes com la millora de la competitivitat, la innovació o la internacionalització, i que per 2019, a principis de gener s'han convocat ajudes directes al sector incloses en el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana per valor superior als 2,1 milions.