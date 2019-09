The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO Migue Aracil, espejo para la base El domingo Migue debutó en el primer equipo, desde pequeño ya iba a ver al Alcoyano, ahora es protagonista. Es hoy nuestro invitado en El café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 26 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/09/2019) No será fácil que Migue Aracil olvide el 22 de septiembre de 2019. Ese día quedará para la historia que en el Alcoyano debutó otro jugador de Alcoy. Corría el minuto 79 cuando se produjo el cambio, curiosamente por otro jugador de Alcoy como es Jorge Moltó. Aracil, ha pasado toda su vida subiendo a El Collao con su abuelo y toda la familia para seguir al Alcoyano, desde los 4 años que es socio y ahora es protagonista. Desde pequeño jugaba en las categorías inferiores del club y la temporada pasada fue capitán del juvenil. Migue cumplió su sueño, y lo cuenta en Radio Alcoy, en “El café del Alcoyano” en Ser Deportivos. Desde Premium Sport Café y con la colaboración de Héctor Rúa.