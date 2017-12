The examples populate this alert with dummy content

DISTINCIÓN Miguel Ángel Alcaraz, medalla de oro al Mérito del Trabajo La Asociación Europea de Economía y Competitividad reconoce la trayectoria del empresario alcoyano, presidente del grupo Nudisco miércoles, 20 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El presidente del grupo Nudisco, Miguel Ángel Alcaraz, ha sido galardonado con la medalla de oro al Mérito Trabajo que concede la Asociación Europea de Economía y Competitividad en reconocimiento a su trayectoria profesional. En particular, el empresario alcoyano fue reconocido por la internacionalización de su empresa que ha logrado exportar sus productos a más de 80 países. Miguel Ángel Alcaraz recogió el galardón durante la gala celebrada el pasado jueves 14 de diciembre en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra de Madrid y presentada por la reconocida periodista Ana García Lozano. La Medalla de Oro al Mérito del Trabajo reconoce el espíritu empresarial dentro del marco europeo a diversas compañías, instituciones y expertos profesionales que pertenecen a varios sectores, y que han fomentado la conciencia del emprendedor y del buen hacer de las empresas. Grupo Nudisco está especializada en la distribución de productos en conserva tanto de pescado como vegetales desde hace más de 18 años. En la actualidad, la compañía se ha convertido en una empresa referente en su sector tanto a nivel nacional como internacional sirviendo sus productos a más del 40% de los países de todo el mundo. Grupo Nudisco ha creado, hasta la fecha, más de 1.200 puestos de trabajo. El grupo dirige desde 2011 una cadena de supermercados en la zona de levante. Su mayor volumen de tiendas se encuentran ubicadas en la Comunidad Valenciana aunque también ofrece servicio en la Comunidad de Murcia y la provincia de Tarragona. La Asociación Europea de Economía y Competitividad, organización sin ánimo de lucro, tiene la misión de promover, desarrollar y reconocer a aquellas personas e instituciones que fomentan un buen desarrollo empresarial dentro del marco europeo. Identifica y reconoce las actuaciones y medidas óptimas llevadas a cabo por las empresas que estimulan y sirven de inspiración a posibles nuevos empresarios. El acto contó con los nombramientos de Don José Luis Barceló, editor y director del diario El Mundo Financiero como Presidente de la Asociación; y de Don Juan Ignacio Navas Marqués, abogado del Reino de España y empresario, como vicepresidente de la Asociación Europea de Economía y Competitividad. La Asociación Europea de Economía y Competitividad cuenta en su Consejo de Honor con Enrique Cerezo Torres, empresario y Presidente del Club de fútbol Atlético de Madrid; Kike Sarasola, empresario y fundador de Room Mate Hoteles; José María Gay de Liébana, Doctor en Ciencias Económicas y Derecho, y Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona; Juan Antonio Maroto Acín, Catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid; y Juan José Enríquez Barbé, Decano del Colegio de Economistas de Valencia.