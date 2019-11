The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Miguel Ángel Vaquer presenta su primera novela Luca El autor, con familia en Alcoy, presenta esta obra esta tarde a las 18,45 horas en la Librería Llorens - Pepa Puchades, presidenta de Bolos Teatre, será quien le acompañe en este acto viernes, 15 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (15/11/2019) Miguel Ángel Vaquer tiene previsto presentar su primer libro, una novela negra con el título Luca esta tarde a las 18,45 horas en la Libería Llorens. Vaquer es de Alicante pero tiene lazos familiares en Alcoy. En concreto, Tomás Gisbert, periodista, escritor y director teatral ya fallecido, era su primo. Así, la actual presidenta de la compañía teatral fundada por Gisbert, Bolos Teatre, Pepa Puchades, quien presentará este acto. Radio Alcoy ha hablado por teléfono con Vaquer dentro del programa cultural Tragaluz.