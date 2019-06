The examples populate this alert with dummy content

NUEVOS FICHAJES Miguel Aracil y Antón ya son del primer equipo Proceden del juvenil y el club les hace contrato para tres temporadas jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/06/2019) El Alcoyano sigue en la confección de la plantilla,los canteranos Miguel Aracil y Javi Antón ya son del primer equipo. El club lo ha confirmado con este comunicado. "El C.D. Alcoyano sigue con su capítulo de incorporaciones. Hoy ha presentado a dos jugadores, se trata de Miguel Aracil y Javier Antón que provienen del Juvenil. Miguel Aracil es un mediocentro con liderazgo, trabajador pero no faltó de una gran técnica individual. Tiene un gran disparo y desplazamiento de balón. Es esa clase de jugador que cuando acaba el partido no se ha guardado ni un gramo de esfuerzo. Se incorporó al Deportivo en categoría Infantil y desde entonces ha sido capitán de sus equipos en todas las categorías. Ha tenido ofertas durante estos años en la cantera para poder marcharse a los equipos grandes de la comunidad, pero ha decidido siempre priorizar al Alcoyano. Javier Antón es un extremo diestro que puede jugar por ambas bandas. Tiene un grandísimo 1 contra 1 y suele aportar una notable cantidad de goles al equipo. No solo tiene la virtud de finalizar, ya que dispone de una gran visión de juego que le permite asistir a sus compañeros, tanto en centros como en pases filtrados. Sin duda ha sido una de las sensaciones de la última temporada en la Liga Nacional Juvenil que por méritos propios puede disponer de un puesto en la primera plantilla del Deportivo". Ambos firman por tres tempordas.