CD ALCOYANO Miguel Bañuz, nuevo lesionado El portero blanquiazul sufre una fisura de la falange proximal del quinto dedo de la mano derecha – Esta lesión se suma a la de Mario Arques y Mario Fuentes martes, 07 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/03/2017)

AUDIO Ser Deportivos Alcoy (07/03/2017) Incrementa el número de lesionados en el Deportivo Alcoyano. El segundo portero blanquiazul, Miguel Bañuz, sufre una fisura de la falange proximal del quinto dedo de la mano derecha. Tendrá una inmovilización con férula digital durante dos semanas. La lista de lesionados la forman Mario Arques que lleva sin jugar desde enero por una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, y también Mario Fuentes que se lesionó en el partido del pasado domingo ante el Badalona y sufre un esguince grado 1 en el tobillo izquierdo. Recordar que Fuentes se lesionó en la primera mitad del encuentro pero fue sustituido en la segunda por Pau Bosch, ya que mientras que la zona lesionada estaba caliente el jugador pudo aguantar en el terreno de juego pero después, en el descanso, la zona se enfrió y uno de los capitanes tuvo que darle el brazalete a Antonio Navarro, tras ser sustituido por Bosch. Durante el martes la plantilla ha tenido día de descanso y el miércoles retomará las sesiones de entrenamiento para comenzar a preparar el encuentro de este sábado ante el Lleida, así que Toni Seligrat, el míster, se reencontrará con su ex equipo al igual que lo hará Mario Fuentes, si llega claro, y también Barreda y Pau Bosch, ex jugadores del Lleida que ahora mismo son blanquiazules. El Lleida está realizando una buena segunda vuelta, la pasada semana ganó al Villarreal B, uno de los equipos que optan a entrar en la zona de play off. El Lleida, ha conseguido 20 puntos de los 27 que se han disputado. Ahora mismo es octavo con 41 puntos los mismos que tienen Atlético Baleares y Villarreal, los dos equipos que van por encima en la tabla. El Alcoyano, después de empatar en El Collao, tratará, como cada semana, de lograr una nueva victoria, esta vez, a domicilio y con la cuenta atrás ya que quedan 9 jornadas para que se acabe la liga.