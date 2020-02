The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO Mikel Solís, la incorporación providencial del mercado de invierno El lateral de Sagunto ha sido el invitado del Café del Alcoyano - Pese a ser el último en llegar, en el mercado de invierno, a los tres días ya era titular y ha disputado los tres partidos, los 180 minutos posibles jueves, 06 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/02/2020) El Café del Alcoyano ha tenido un invitado especial. Se trata del lateral de Sagunto Mikel Solís. Pese a ser el último en llegar, ha tenido un impacto súbito y rápido. Después de tres entrenamientos ya era titular en Aldaia ante el Recambios Colón ante la baja por lesión de Devesa. También ha jugado todos los minutos posibles de los dos siguientes partidos, en campo del At. Saguntino y en el Collao ante el Atzeneta y lo ha hecho a un grandísimo nivel. Con él hablamos en esta ocasión.