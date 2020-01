The examples populate this alert with dummy content

REC COLÓN - ALCOYANO Mikel Solis llega como refuerzo en la zaga El polivalente defensa llega de La Nucia y ocupa ficha sub 23 - El partido será el domingo a las 11.30 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 de om, App Ser o en esta misma web viernes, 17 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano visitará por primera vez al Recambios Colón en su campo. A lo largo de su corta historia el equipo valenciano ha tenido varias sedes, actualmente sus partidos los disputa en el campo de El Perdiguer en la localidad valenciana de Aldaia, en el Barrio del Cristo. El cuadro que entrena Alfonso López Langa, esta siendo una de las sensaciones del campeonato, ya que su ascenso a Tercera sucedió en los despachos por el ascenso de La Nucía y su plantilla no estaba diseñada en un principio para esta competición. Su buen hacer en esta primera vuelta le ha llevado a ocupar la zona media alta de la tabla y se encuentra a 3 puntos del play off de ascenso, una gesta muy importante que no es casualidad. El conjunto valenciano ya dio muy buena imagen en El Collao, donde perdió por 1-0. Todas estas circunstancias hacen que desde el Alcoyano no se tenga ni una sola pizca de confianza, y se califica el partido de “salida muy complicada”, por lo que el Parras pondrá a toda la artillería posible para tratar de sumar tres puntos en la primera de las dos salidas consecutivas que tiene el Deportivo, primero ante el Recambios Colón y la próxima semana ante el Atl. Saguntino. Para este partido Parras no podrá contar con Diakité que está sancionado, mientras que tendrá las bajas de Palopa, Chato, Devesa y Pablo Carbonell. Son duda para el encuentro Óscar Díaz y Fran Machado. El choque lo dirigirá el colegiado ilicitano Salvador Carrillo García. El partido será el domingo a las 11.30 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 de om, App Ser o en esta misma web desde las 11.15 horas. NUEVO FICHAJE El club incorpora a Mikel Soler, un jugador natural de Sagunto y que ocupa ficha sub 23. Es un jugador defensivo muy polivalente en cualquiera de las posiciones de la zaga, tanto como central como de lateral, ya sea derecha o izquierda. El jugador procedente de La Nucia, llega con mucha ilusión. “Es un orgullo poder vestir la camiseta del Alcoyano, vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de porque han confiado en mí. Del Alcoyano, que voy a decir, es un gran club y tiene una plantilla espectacular. Del vestuario conozco a Garcés, ya que coincidimos en La Nucia”. El zaguero, es posible que debute el domingo ante el Recambios Colón debido a las numerosas bajas que tiene Vicente Parras que asegura que, “nos va a aportar mucho en cuanto al equipo y también en el tema competencia, aquí no se puede relajar nadie”. Por su parte, Javi Antón, ha sido cedido hasta final de temporada al Rayo Ibense de Preferente, el Alcoyano tiene ahora dos fichas sub 23 libres y según el Director Deportivo, se esperan más movimientos de aquí al cierre de mercado.