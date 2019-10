The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Miles de personas muestran sus condolencias Camilo Sesto en Alcoy El Ayuntamiento de la ciudad natal del artista eleva a 9.000 el número de visitantes a la capilla ardiente - Al cierre del homenaje sus cenizas fueron trasladadas al cementerio municipal viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (25/10/2019)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (25/10/2019) La intensa jornada de despedida a Camilo Sesto en Alcoy contó con el calor y respaldo de miles de seguidores. El ayuntamiento de Alcoy, organizador de la capilla ardiente en el salón de plenos, cifró al cierre de la capilla ardiente en cerca de 9.000 el número de visitantes que acudieron entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde para dar sus condolencias. A la clausura del homenaje los restos fueron trasladados al Cementerio Municipal, donde Camilo Sesto descansa ya junto a sus padres. El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Alcoy, Raül Llopis, definió la del jueves 24 de octubre como una jornada multitudinaria, llena de recuerdos y de emoción. “Creo que por aquí ha pasado todo aquel que quería. Hemos tenido momentos muy bonitos con la familia, con fans y amigos. Ha sido un día histórico para la ciudad de Alcoy”. Desde primera hora de la mañana aguardaban su turno seguidores venidos de puntos tan lejanos como México o Perú. Las condolencias también llegaron del Gobierno valenciano. La delegada del Gobierno en la provincia de Alicante, Antonia Moreno, se mostró satisfecha por el hecho de que el legado de Camilo “pueda mostrarse aquí en su tierra”, en referencia a la eventual apertura del museo del artista. La diputada socialista en el Congreso, Patricia Blanquer y la Vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, también acudieron para dar testimonio y firmar en el libro de condolencias. El presidente del club de fans, Gilberto Molina, mostraba su satisfacción, por todas las muestras recabadas a lo largo del día. “Estamos muy contentos porque esto era lo que Camilo quería y ha tenido un final feliz”.