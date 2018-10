The examples populate this alert with dummy content

EXPOSICIONES Miquel Navarro, Rigoberto Soler y l'Escola d'Art en el ciclo expositivo del Ayuntamiento Pasado, presente y futuro se funden en el nuevo ciclo de exposiciones con el que el Ayuntamiento arranca temporada este martes, 2 de octubre lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/10/2018) Los espacios expositivos de la ciudad vuelven a abrirse a un nuevo ciclo de muestras en Alcoy. La primera propuesta que abre el calendario del curso 2018-2019 se centra en los dibujos de Miquel Navarro, artista contemporáneo que repite visita a la ciudad. La inauguración está prevista para este martes, 2 de octubre, en el Centre Ovidi Montllor. El miércoles, el relevo artístico lo toma una exposición colectiva, en este caso en el Centre Cultural Mario Silvestre: los alumnos de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi protagonizan Som Art, un popurrí de ideas de los futuros artistas. El jueves, la tercera iniciativa del pintor español postimpresionista Rigoberto Soler, echa un vistazo al pasado y a la exuberancia del Mediterráneo, título de la muestra que podrá visitarse en la Llotja. Todas las inauguraciones son a las ocho de la tarde. Pasado a través de la pintura, presente con el dibujo y futuro con la técnica mixta perfilan el complejo expositivo de este primer aperitivo del año, que podrá visitarse, en los tres espacios, hasta finales de noviembre.