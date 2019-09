The examples populate this alert with dummy content

TELEVISIÓN Miquel Peidro ya está inmerso en una nueva temporada de Puente Viejo El guionista alcoyano vuelve a estar al frente del equipo de guionistas de una serie que está batiendo récords de duración y audiencia en la televisión española martes, 17 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El guionista alcoyano Miquel Peidro, columnista de Radio Alcoy, ya al frente del equipo de guionistas que está inmerso desde el pasado día 11 de septiembre en una nueva temporada de la serie El secreto de Puente Viejo con la que está batiendo récords de duración en temporadas y capítulos y de audiencia, así como esta teniendo un gran resultado a nivel internacional. Esta nueva temporada se presentó en el prestigioso FesTVal de Vitoria y ha llegado cargada de novedades respecto a lo que se había estado haciendo hasta ahora en esta ya mítica serie.