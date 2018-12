The examples populate this alert with dummy content

SABADELL - ALCOYANO Mir & Seligrat: Duelo de entrenadores El plan B de Mir para gaqnar la partida a Seligrat - El partido será el domingo a las 17 horas y lo contaremos como siempre en Radio Alcoy, 1485 de Om, App Ser o en esta misma web viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Es un clásico del fútbol modesto, los Sabadell – Alcoyano , Alcoyano – Sabadell suelen ser más que un partido. Ciudades y equipos prácticamente hermanados, ascendieron los dos el mismo año a Segunda División, el año de Bordalás el Alcoyano logró el campeonato de liga en la Nova Creu Alta, el partido lo han visto los más mayores del lugar, ya que en si día este choque se jugó en Primera División. Son muchas cosas que unen a estas dos ciudades. El Alcoyano afronta el partido ante el Sabadell con la única intención y casi obligación de ganar. Los de Vicente Mir necesitan tres puntos que les aleje de la zona de descenso antes de recibir al Peralada y terminar el año. El objetivo de los tres últimos partidos eran 7 puntos de 9, para que las cuentas de la abuela salgan, el Alcoyano necesita ganar los dos últimos partidos ya que el pírrico punto ante el Ejea descuadró los planes. Braulio, Eldín y Pajarero son baja por lesión, el resto está disponible para el trascendental partido. Hermosa y Barreda son alta y vuelven a estar disponibles para el entrenador después de superas lesiones. La plantilla ha trabajado a conciencia para encuentro donde no habrá sorpresas. La “previsibilidad” de Seligrat que tan bien le está funcionando, hace que los de Mir tengan que saber cómo desarbolar el sistema del ex entrenador del Alcoyano. Mucha atención a las jugadas a balón parado y a los últimos minutos de partido que por experiencia el Alcoyano sabe que hasta que no acaba el partido con los equipos de Seligrat, puede pasar de todo. Un partido donde los locales llegan de ganar a Hércules y Castellón y que además quieren cerrar el año en su campo con victoria, para acercarse más al play off de ascenso que lo tienen a tres puntos. El árbitro del partido será en andaluz José Caucelo Sace, será la primera vez que dirige al Alcoyano. El encuentro será el domingo a las 17 horas y lo contaremos como siempre en Radio Alcoy, 1485 de Om, App Ser o en esta misma web desde las 16.45.